Nokia: Hellt sich die charttechnische Lage wieder auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Liebe Leser,

Nokia ist zum Ende der letzten Woche erneut etwas gestiegen. Charttechniker erkennen zwar, dass die Aktie sich deutlich stabilisiert hat. Allerdings warten nun sehr starke Hürden auf die Aktie. Der übergeordnete Abwärtstrend konnte noch nicht überwunden werden. Daher dürfte es für die Aktie weiter gen Süden gehen. Im Detail: Die Aktie befindet sich im langfristigen charttechnischen Abwärtstrend. Die Kursbilanz des vergangenen Monats weist ein Minus in Höhe von 17 % aus. Damit notiert die Aktie für das Jahr 2017 inzwischen mit insgesamt 8 % im Minus, nachdem es zu Jahresbeginn noch sehr viel besser aussah. Zur aktuellen Entwicklung: Während es am Mittwoch und am Donnerstag noch zu kleineren Rücksetzern kam, ging es am Freitag leicht nach oben. Auch hier vermögen Chartanalysten aber keinen entscheidenden Fortschritt zu erkennen.

Nokia hatte am 15. November 2016 zudem ein heute noch gültiges 4-Jahres-Tief erreicht. Dies ist das erste Kursziel, sollte die runde Unterstützung bei 4 Euro nicht mehr halten. Unterhalb dieses Tiefpunkts sind weitere Abschläge möglich, da Unterstützungen bis 3 Euro Mangelware sind.

Die Aktie ist aus wirtschaftlicher Sicht aktuell nicht neu zu bewerten. Es gibt keine neuen wirtschaftlich bedeutenden Informationen, die zu verarbeiten wären. Trotzdem sind noch 85 % aller Bankanalysen der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen derzeit „halten“, niemand denkt an einen „Verkauf“. Die Stimmung ist scheinbar besser als die Marktlage.

Technische Analysten: Klarer Abwärtstrend

Technische Analysten sind der Ansicht, die Aktie sei im Abwärtstrend. Alle Trendpfeile sind abwärts gedreht. Die Distanz zum wichtigen GD200 beläuft sich auf mehr als 20 %. Damit ist die Aktie ein klarer Verkauf! Erst bei Kursen von mehr als 5,14 Euro wäre wieder der Hausse-Modus erreicht.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.