Nokia: Harter Kampf um diese runde Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Lieber Leser,

Nokia hat in den vergangenen Tagen unter dem Strich deutliche Kursgewinne verzeichnen können. Dennoch baute sich aus charttechnischer Sicht eine wichtige und möglicherweise alles entscheidende Hürde in Höhe von 5,00 Euro auf. Jetzt geht es um die Aussichten für die nächsten Monate.

Nokia: 5,00 Euro stehen im Weg

Die Aktie kratzte erneut an dieser Grenze von 5,00 Euro und drehte abermals nach unten ab. Jetzt könnte es aus charttechnischer Sicht dazu kommen, dass die Kurse massiver abgeben und damit sogar den bisherigen Halt zwischen 4,30 Euro und 4,50 Euro erneut testet. Würde dieser Test negativ ausfallen, dann geht es bei Nokia wieder um ein neues Tief. Am 15. November 2016 hatte die Aktie das aktuelle 3-Jahres-Tief in Höhe von 3,83 Euro markiert. Bis dahin hat der Wert noch einen Vorsprung von etwa 30 %. Doch aus charttechnischer Sicht würde ein erneutes Scheitern an der 5-Euro-Hürde den Abwärtstrend einläuten können.

Bis 4,30 Euro sind kaum nennenswerte Unterstützungen in Sicht. Darunter kämen auch 4,00 Euro rasch auf den Prüfstand. Deshalb ist der Aufwärtstrend aktuell zumindest charttechnisch betrachtet noch nicht sicher.

Die Aktie ist aus der Betrachtung charttechnisch orientierte Analysten im neutralen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse