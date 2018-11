Nokia: Gut gerüstet in die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der neue Mobilfunkstandard 5G soll die Netze mit höheren Datenraten, niedrigeren Latenzen sowie Energie- und Kostenreduktionen für die künftigen Anforderungen fit machen. Profitieren will offenbar auch der finnische Telekomausrüster Nokia, der nun eine neue Sparte ins Leben ruft, mit der man sich für die kommende 5G-Technologie rüsten will. Dies kündigte der Konzern am Donnerstag an.

Neue Sparte soll 5G-Positionierung ermöglichen

Demnach werde man ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.