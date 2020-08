Nokia: Goldman erhöht das Kursziel, erwartet aber Kursrückgänge

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Knapp acht Prozent konnten die Aktien des Netzwerkausrüsters Nokia in der letzten Handelswoche zulegen, was sie zum Top-Performer in Euro Stoxx 50 macht. Der Grund für den kräftigen Kurszuwachs, alleine am Freitag legten die Papiere in der Spitze bis zu 13 Prozent zu und schlossen 7,5 Prozent höher bei 4,01 Euro, dürfte die angehobene Gewinnprognose der Finnen für das laufende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung