Nokia: Gibt es noch Hoffnung?

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu Nokia bei den Aktionären gestoßen. Frank Holbaum hat sich die Vorkommnisse im Rahmen einer Analyse einmal genauer angeschaut. Folgendes hat er dabei herausgefunden:

Der Stand! In dieser Woche sah es zwar gar nicht so schlecht aus für Nokia, doch Chartanalysten sehen die Aktie dennoch klar im Abwärtstrend – mit möglichen Kursverlusten von mehr als 10 %.

Die Analysten! 85 % der wirtschaftlich orientierten Analysten empfehlen sind der Meinung die Aktie zum Kauf, 15 % wollen halten, niemand verkauft. Technische Analysten allerdings betonen, dass die Trendsignale in allen zeitlichen Dimension nach unten zeigen und der Abstand zum GD200 19 % beträgt. Bei 5,14 Euro wäre die Aktie wieder im Hausse-Modus.

Die Entwicklung! Auf ihrem Weg gen Süden hat die Aktie am 15. November die 4-Euro-Marke -eine runde Unterstützung – getestet. Doch obwohl die Unterstützung gehalten hat, hat die Aktie noch einmal gut 1,2 % verloren.

Der Ausblick! Falls der Kurs auf weniger als 4 Euro fällt, könnte die Aktie bis auf 3,83 Euro – das 4-Jahres-Tief vom 15. November 2016 – und noch weiter nach unten fallen. Es bleibt also spannend bei Nokia.

Wie wird sich die Situation bei dem Unternehmen weiter entwickeln? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.