Nokia: Gelingt nun der Befreiungsschlag?

die Nokia-Aktie ist in den vergangenen zwei Wochen um gut 15 % nach unten gerutscht. Dabei wurde der Wert in den zurückliegenden Handelstagen jedoch wieder leicht nach oben geschoben. Innerhalb einer Woche ging es immerhin um gut 6 % hinauf. Insofern vermuten charttechnische Analysten jetzt wieder einen möglichen Aufwärtstrend bzw. einen Turnaround, der nunmehr einsetzen könnte. Grundlage der fallenden Kurse waren schwache Quartalszahlen und damit einhergehend auch ein ungünstiger Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Unter den fundamental orientierten Analysten hat dies allerdings bislang nicht zu einer Neubewertung geführt. Weiterhin sind 90 % der Experten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 10 % wollen derzeit nur „halten“, niemand plädiert für einen „Verkauf“.

Schaut man sich das aktuelle Chartbild an, stellt man fest, dass die Aktie nach wie vor in einem starken Abwärtstrend gefangen ist. Am 30. Oktober 2017 war das derzeitige 6-Monats-Tief bei 4,19 Euro markiert worden. Sollte dieser Kurs noch einmal unterkreuzt werden, dann würde die Nokia-Aktie sogar auf das 4-Jahres-Tief bei 3,83 zurückrutschen können. Darunter wäre das Abwärtspotenzial enorm. Nach oben hin dürfte die Bewegung bei 5 Euro auf einen massiven Widerstand stoßen.

Technische Analysten: Es könnte weiter abwärts gehen!

Technische Analysten lassen sich nicht beirren. Der Wert sei in einem deutlichen Abwärtstrend, heißt es. Der Abstand auf die 200-Tage-Linie beträgt immerhin gut 16 %. Insofern könnte es zu weiter fallenden Kursen kommen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.