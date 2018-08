Nokia: Der Frust ist vorprogrammiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

HMD Global hat seiner Twitter-Ankündigung in der Vorwoche Taten folgen lassen und am Dienstag „eines der am meisten erwarteten Smartphones“ präsentiert. Doch es war nicht das von vielen erwartete Nokia 9, das Apple und Samsung in der Oberklasse angreifen soll. Stattdessen ging es, wie an dieser Stelle vermutet, um den Start der in China und Taiwan extrem erfolgreichen Mittelklasse-Modelle Nokia X5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.