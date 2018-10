Nokia: Eine bittere Pille!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Im Bereich der Nokia-Smartphones aus dem Hause HMD Global läuft es seit Monaten rund. Die Verkaufszahlen schnellen nach oben, die Tester loben unisono Performance, Ausstattung und Design, das pure Android One kommt ebenfalls an. Nun warten die Fans seit Monaten gespannt auf das Flaggschiff Nokia 9, das mit einer Fünffach-Kamera auf den Markt kommen soll. Da schmeckt ein aktueller Testbericht just ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.