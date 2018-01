Nokia: Darauf lässt sich aufbauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Liebe Leser,

Nokia ist nach den Feiertagen an den Börsen pünktlich zum Jahreswechsel bestens aus den Startlöchern gekommen. Chartanalysten sehen bei der Aktie trotz des übergeordneten charttechnischen Abwärtstrends zumindest eine Chance auf ein Comeback nach oben. Damit würden sich Potenziale in Höhe von mehr als 20 %, ggf. auch 25 % eröffnen. Im Einzelnen: Die Aktie legte am Dienstagmorgen nur wenig zu, konnte aber die Unterstützung bei 4 Euro erneut bestätigen. Der Wert ist auf gutem Weg, das derzeitige Kursniveau insgesamt abzusichern und damit einen Boden im übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend zu finden. Nachdem die Aktie im Oktober massiv abgesackt war, könnte von hier aus ein Comeback starten. Erstes Kursziel wären die runden 5 Euro, womit mehr als 20 % gewonnen wären.

Darüber ginge es um das 6-Monats-Hoch bei 5,55 Euro vom 12. Juli 2017. Bis dahin fehlen 35 %. Allerdings ist der charttechnische Abwärtstrend formal weiter intakt. Daher müssten fundamentale Einflüsse dazukommen. Nachrichten aus diesem Bereich sind derzeit allerdings nicht zu vernehmen.

Technische Analyse: Aktie im Abwärtstrend

Erwartungsgemäß sind auch die Analysten der technischen Abteilung von einem Abwärtstrend überzeugt. Der GD200 verläuft bei 5,02 Euro. Bis dahin herrscht ein Verkaufssignal für den Wert vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.