Nokia: Da deutet sich ein unerwartetes Umsatzplus an!

ich muss zugeben: Als ich erstmals davon hörte, dass Nokia wieder in den Smartphone-Markt einsteigen will, hielt ich das für eine Schnapsidee. Doch die Realität scheint mich zu widerlegen. Die Zahlen der Vorbestellungen sind gigantisch.

1,4 Mio. Vorbestellungen

Nokia bietet sein Modell 6 auf Android-Basis zunächst nur auf dem asiatischen Markt an. Beim ersten Verkaufstermin war das Gerät binnen einer Minute ausverkauft. Vor dem zweiten Termin, der jetzt Ende der Woche ansteht, lagen alleine in China 1,4 Millionen Vorbestellungen vor. Es ist der helle Wahnsinn! Von solchen Zahlen hat Nokia allenfalls geträumt, als man noch seine Lumia-Modelle an den Kunden bringen wollte.

Dies hängt natürlich auch mit dem attraktiven Verkaufspreis zusammen. In China erhält man das Nokia 6 bereits für umgerechnet 230 Euro. Doch vermutlich zieht auch nach wie vor der Name des einstigen Handy-Markenherstellers. Und dieser Umstand könnte meiner Meinung nach dazu führen, dass Nokia nach dem grandiosen Erfolg in Asien demnächst auch wieder Europa ins Visier nimmt. Das Unternehmen hat schon bestätigt, dass eine neue Modellgeneration in der Mache ist. Diese Geräte sind mit einem brandneuen Chip von Qualcomm ausgestattet. Das ist genau die Qualität, die auf dem europäischen Markt gefragt ist.

Unerwartetes Umsatzplus?

Wenn Nokia diese Erfolgsgeschichte fortsetzt, könnte der Konzern vielleicht sogar die Durststrecke im Netzwerkausrüster-Geschäft überbrücken. Denn es ist absehbar, dass die Sparte voraussichtlich bis 2020 stagnieren wird. Da könnte der Smartphone-Absatz für einen hübschen Umsatzzuwachs sorgen. Anleger werden ja wohl noch träumen dürfen …

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Ihr Robert Sasse