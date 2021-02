Nokia: Die Bullen melden sich kraftvoll zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie vollzog in den letzten sechs Monaten eine wahre Achterbahnfahrt. Zunächst sackte der Kurs bis zum 30. Oktober auf ein Tief bei 2,73 Euro ab. Danach startete eine Aufwärtsbewegung, die sich Ende Januar so stark beschleunigte, dass der Kurs am 28. Januar in der Spitze bis auf 5,01 Euro vordringen konnte.

Das Hoch hatte allerdings nicht lange Bestand. Der ...



