Nokia: Auf diesen Tag mussten Anleger lange warten!

um den einstigen Handy-Pionier Nokia war es in den vergangenen Jahren deutlich ruhiger geworden. Nachdem man im Markt für Mobiltelefone den Wandel hin zu den intelligenten Alleskönnern „Smartphones“ verschlafen hatte, hat sich das finnische Unternehmen zu einem erfolgreichen Netzwerkausrüster und Softwareanbieter entwickelt. Es macht fast den Anschein, als ob die Krisenzeiten überwunden werden konnten.

Aktie mit neuer Kraft

Die vergangenen Jahre haben bei der Aktie deutliche Spuren hinterlassen. Seit dem Allzeithoch vom Mai 2000 bei 66,00 Euro hat das Papier mehr als 90 Prozent an Wert verloren. Doch für Anleger dürfte vor allem die kürzerfristige Entwicklung interessant sein. Und hier stehen seit Mitte November Kursgewinne von in der Spitze knapp 54 Prozent zu Buche. In diesen Tagen wurde beim Stand von 5,93 Euro ein neues 15-Monats-Hoch ausgebildet.

Nun kam es im Zuge des Dividendenabschlages zu einem kleineren Rücksetzer. Zuvor hatte die Beilegung eines langwierigen Patentstreites mit dem kalifornischen iPhone-Konzern Apple für Erleichterung an den Börsen gesorgt. Zugleich einigten sich die Unternehmen auf eine mehrjährige Lizenzvereinbarung, wodurch Nokia eine Vorabzahlung und regelmäßige Beträge während der Laufzeit erhält. Nähere Angaben zu den finanziellen Details wurden nicht gemacht.

Anleger reagierten dennoch höchst erfreut und bescherten der Nokia-Aktie ein Kursplus von knapp 7 Prozent – dies war der größte Tagesgewinn seit Oktober 2015. Die Analysten von S&P Global und JPMorgan trauen dem Papier ein Kursziel von 6,50 Euro zu, UBS beziffert den fairen Wert gar auf 6,70 Euro.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.