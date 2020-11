Nokia-Aktie: Die nächste Schlappe!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Es ist gar nicht lange her, dass Nokia vor Gericht einen Erfolg gegen den PC-Hersteller Lenovo erringen konnte. Letzterer musste den Verkauf von Laptops und anderen Geräten einstellen, welche in irgendeiner Form den Video-Codec H.264 nutzen. Defacto waren davon sämtliche Rechner betroffen, die in irgendeiner Weise ein GPU enthielten. Lenovo gelang es nun aber vor dem Oberlandesgericht München, vorläufig ein Ende



