Nokia-Aktie: Der nächste Hype?

Die Nokia-Aktie startet durch – ein Plus von über 20 Prozent in der 5-Tage-Betrachtung. Auch am Dienstag ist der Titel des finnischen Telekommunikationskonzerns an der Tradegate unter den Top 5 der meistgehandelten Aktien.

Während einige User des Finanztrends-Forums sich über den steigenden Kurs freuen, zweifeln andere Nokia-Aktionäre noch an der Stabilität des Aufwärtstrends und setzen auf einen langfristigen Anlage-Horizont.



