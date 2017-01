Nokia – Aktie kurz vor Explosion?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

lange Zeit war es still um den einstigen Weltmarktführer in Sachen Mobiltelefone. Nach der erfolglosen Kooperation mit Microsoft, hat sich Nokia nun mit dem finnischen Kooperationspartner HMD Global zusammengetan. Das erste Produkt dieser Partnerschaft ist das Nokia 6, das am 20. Januar auf dem Markt kam und Medienberichten zufolge schon nach wenigen Minuten ausverkauft gewesen sein soll.

Allerdings ist dieses erste Android-Hand von Nokia vorerst nur in China erhältlich. Vor diesem Hintergrund muss man natürlich derartige Erfolgsmeldungen immer mit etwas Skepsis betrachten. Die wichtigste Frage in Sachen Nokia lautet aber: Braucht der eh schon gesättigte Smartphone-Markt einen weiteren Hersteller von Android-Geräten?

Die Aktionäre von Nokia scheinen schon ihre eigene Antwort auf diese Frage gefunden zu haben. Zumindest sieht Jubelstimmung nach dem jüngsten Comeback anders aus. Die Aktie verliert in den letzten Handelswoche leicht um 0,85 Prozent. Und auch am Tag der Markteinführung des Nokia 6, verhielt sich die Aktie ruhig und stieg verhalten um 0,95 Prozent. Der ganz große Wurf scheint das also bei Nokia noch nicht gewesen zu sein.

Charttechnisch könnte es jedoch dennoch schon bald spannend werden. Nach dem steilen Anstieg von 1,33 EUR im Jahre 2012 bis auf fast 8 EUR Anfang 2015, sehen wir bei Nokia seitdem eine volatile Konsolidierung, die jedoch immer mehr den Eindruck einer bullischen Flagge macht. Zuletzt ist die Aktie in der ersten Januar-Woche an der oberen Flaggenbegrenzung gescheitert. Zuvor gab es allerdings Anfang November 2016 eine positive Kaufreaktionen an der unteren Flaggenbegrenzung in Kombination mit einer äußerst wichtigen Unterstützungszone, die ihren Ursprung schon im Jahre 2011 hat.

Die nächsten Wochen könnten hier also eine kurstechnische Überraschung bringen, sobald Nokia die Flagge nach oben verlässt. Ab einem Wochenschlusskurs von ca. 4,75 EUR könnten sich Aktionäre auf eine Rallybewegung auf ca. 6,68 bis 8,50 EUR freuen.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

