Nokia Aktie: Ein gutes Zeichen!

Die Nokia Aktie hatte in den letzten Tagen und Wochen mit so einigen negativen Meldungen zu kämpfen. Am Montag gab es nun endlich auch einmal Positives zu berichten. In einer aktuellen Studie beließ die Deutsche Bank ihre Empfehlung für die Aktie des finnischen Mobilfunkausrüsters auf „Kaufen" und hob das Kursziel von 4,20 Euro auf 4,50 Euro an.



