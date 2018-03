Nokia: Aktie erreicht den ersten wichtigen Widerstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Liebe Leser,

nachdem Nokia bei den Ergebnissen per Geschäftsjahr 2017 überzeugen konnte, nahmen einige Analysten positive Revisionen zu dem Wert vor. So hat die Bank of America ihre Bewertung von Neutral auf Kaufen hochgestuft mit dem Kursziel 6,53 US-Dollar je Aktie. Insgesamt wird die Aktie derzeit von 27 Analysten bewertet, wovon 18 zum Kaufen raten und 7 empfehlen zu halten, der Rest ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.