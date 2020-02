Nokia Aktie: In bester Gesellschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Gefahr, welche durch das neue Coronavirus ausgeht, wirft einen immer größeren Schatten. Kürzlich sagten zahllose Hersteller ihre Teilnahme am Mobile World Congress in Barcelona unter Verweis auf die Krankheit ab, darunter auch HMD Global als Hersteller von Nokia-Smartphones. Zwischenzeitlich wurde das Event sogar komplett abgesagt, ein Ersatztermin wurde nicht in Aussicht gestellt.

Neue Smartphones kommen trotzdem!

Auf die Vorstellung neuer Smartphones ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung