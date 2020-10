Nokia Aktie: Wie steht es eigentlich um das Unternehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia war einst für seine fortschrittlichen Handys bekannt. Dann kam jedoch Steve Jobs und mit ihm der Umschwung zur Touchscreen-Technologie. Nokia verpasste den Schritt in die Zukunft, was letztlich dazu führte, dass die Handysparte verkauft werden musste. Inzwischen hat sich das Unternehmen jedoch völlig neu aufgestellt und ist vor allem aufgrund der derzeit stattfindenden Umstellung auf das 5G-Netz in aller Munde.



