Nokia-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Der frühere Handypionier und heutige Netzwerkausrüster Nokia hat ein überaus schwaches drittes Quartal abgeliefert und die Anleger damit brüskiert. Auch Analysten zeigten sich enttäuscht und strichen ihre Kursziele zusammen. In der Folge brach der Aktienkurs kräftig ein und verlor in wenigen Tagen mehr als 30 Prozent an Wert. Am 29. August sackte die Aktie auf 3,14 Euro ab und markierte damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



