Nokia-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Nachdem die Aktie des einstigen Handypioniers Nokia in den letzten Wochen und Monaten einen stabilen Aufwärtstrend hinlegen konnte, musste sie in den vergangenen Tagen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Seitdem bewegt sich die Aktie mehr oder weniger in Seitwärtsrichtung.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Kurs korrigierte prompt!

In der Wochenansicht wird ein mustergültiger Abprall der Aktie an der 200-Wochenlinie deutlich. Dieser Abprall ereignete sich am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.