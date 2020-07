Nokia Aktie: Was ist da im Busch?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

In der jüngeren Vergangenheit machte Nokia vornehmlich mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Die Geschäfte wollen nicht so recht ins Rollen kommen und technologisch hinkt man der Konkurrenz in weiten Teilen hinterher. Getragen wird der Kurs zu großen Teilen durch staatliche Boykott-Aktionen gegen den chinesischen Ausrüster Huawei. Das gibt manchem Beobachter die Hoffnung, dass Nokia hier in Zukunft ein sich abzeichnendes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung