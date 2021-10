Nokia Aktie: Das Unternehmen durchbricht Widerstände!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia Oyj (NYSE:NOK) wurde am Donnerstagnachmittag um über 2% höher gehandelt, nachdem die Aktie zu Beginn des Handelstages um etwa 1,5% gestiegen war.

Das in Finnland ansässige multinationale Telekommunikationsunternehmen war am 27. Januar das Ziel eines Short Squeeze, dem gleichen Tag, an dem AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) auf den höchsten Kurs seit Oktober 2018 stieg.

Der Umfang des Short-Interesses hat sich weiter



