Nokia Aktie: Turnaround endlich geschafft!

Nokia hat den Turnaround in 2019 endlich geschafft. Nach 3 harten Verlustjahren ist wieder Land in Sicht. Der Umsatz stieg um 3,3% auf rund 23,3 Mrd €. Unterm Strich konnte ein schmaler Gewinn von 7 Mio € ausgewiesen werden – immerhin konnten die Verluste vollständig eingedämmt werden. Im Vergleich zu den starken Jahren 2014 und 2015, in denen jeweils Milliardengewinne erzielt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



