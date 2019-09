Nokia Aktie: Test zu 5G und Industrie 4.0!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Im Hinblick auf 5G wird gelegentlich das Schlagwort Industrie 4.0 in den Raum geworfen. Der neue Mobilfunkstandard könne im Bereich der Vernetzung von Maschinen in Produktionsbetrieben interessante Möglichkeiten eröffnen, heißt es dann zum Beispiel sinngemäß. In dem Kontext klingt eine aktuelle Mitteilung von Nokia dann passend: Denn Nokia teilte am Dienstag mit, zusammen mit NTT DOCOMO und ORON 5G im Hinblick ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung