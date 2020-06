Nokia Aktie: Rückeroberung der 200er – Positiv?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia Aktie: Die Bullen sind dabei die wichtige und viel beachtete 200-Tagelinie zurückzuerobern. Jüngst wurde diese per Schlusskurs überstiegen und es geht nun in Richtung der fallenden Trendlinien. Damit ist zwar der GD200 erst einmal als bullisch anzusehen, allerdings warten noch diverse andere Widerstände auf Nokia. Beispielweise auch das Hoch von 4,12 Euro. Ist dieses nachhaltig überwunden, so bestehen sofort Chancen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung