Nokia Aktie: Orange bleibt Nokia treu!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

In Europa wird noch lange und breit darüber diskutiert, ob 5G-Technik von Huawei in hiesigen Gefilden denn nun zum Einsatz kommen soll oder nicht. Inmitten davon macht der französische Betreiber Orange Nägel mit Köpfen und kündigte kürzlich an, bei 5G auf Technik von Ericsson und Nokia zu setzen. Eine wirklich große Überraschung ist das jedoch nicht, da die beiden Unternehmen auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung