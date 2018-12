Nokia Aktie: Nokia im Rampenlicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Sicherheitsbedenken gegenüber dem chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei werden in den letzten Tagen immer größer. Laut Nikkei hat sich jetzt auch die Softbank dazu entschieden, auf Huawei als Zulieferer zu verzichten. Das sind gute Nachrichten für die Konkurrenz in Form von Ericsson und Nokia. Die werden jetzt von Investitionen des japanischen Konzerns profitieren können. Die Anleger schätzen dies ähnlich ein und schickten die Nokia Aktie in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.