Nokia Aktie: Muss Xiaomi sich fürchten?!

Die Marke Nokia, die durch den neuen Lizenznehmer HMD Global, ab 2017 am Smartphonemarkt wieder neu durchstartete, war zuletzt ein wenig aus dem Fokus geraten. Insbesondere Xiaomi aus China schickte sich an, sich als ernstzunehmender Konkurrent von Samsung und Huawei zu positionieren. Dabei läuft der Oktober für Nokia auch an der Börse erfolgreich, der Netzwerkspezialist legte seit Monatsanfang fast fünf Prozent



