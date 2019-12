Nokia-Aktie: Keine positiven Anzeichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia Aktie hat im Oktober richtig stark an Wert verloren, der Kurs ist von rund 4,7 Euro auf unter 3,3 Euro gefallen und das innerhalb von nur wenigen Tagen. Teilweise wurde ein Handelsvolumen an einem Tag von fast 40 Mio. Euro erreicht. Seit ein paar Tagen bewegt sich der Kurs nun in Seitwärtsrichtung. Ob es anschließend weiter nach unten geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



