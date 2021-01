Nokia-Aktie: Ist das die nächste Blase?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Aktuell scheinen immer mehr unerfahrene Anleger Gefallen an hochriskanten Aktiengeschäften gefunden zu haben. In Online-Foren wie Reddit werden Unternehmen hochgejubelt, welche an den Märkten schon mehr oder weniger in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht waren. Enorm viel Aufsehen sorgten plötzliche Kurssprünge bei Gamestop und Blackberry.

Es scheint fast so, als wäre Nokia nun der letzte Schrei. Obwohl es rund um den gefallenen Handy-Giganten sehr ...



