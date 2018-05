Nokia Aktie: Handys werden immer wichtiger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Im Bereich der Mobiltelefone war Nokia schon beinahe in Vergessenheit geraten, bevor mit dem Startup HMD Global wieder neue Geräte hergestellt und verkauft wurden. Bisher laufen die Geschäfte in dieser Hinsicht offenbar sehr erfolgreich, doch HMD Global will das Tempo jetzt noch einmal deutlich anziehen. In einer großen Finanzierungsrunde ist geplant, 100 Millionen USD für die weitere Entwicklung von Smartphones einzunehmen.

Neue ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.