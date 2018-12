Nokia Aktie: Deutschland geht leer aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

In der letzten Woche gab es überall Berichte, wonach HMD Global eine überarbeitete Version des Nokia 7.1 auch in Deutschland anbieten könnte. Bisher wird jenes Modell mit mehr Arbeitsspeicher und größerem Gerätespeicher lediglich im Ausland angeboten. Selbst renommierte Tech-Magazine berichteten über den Deutschland-Start des Geräts, weshalb in der Branche kaum Zweifel daran bestanden.

Am Donnerstag erteilte HMD Global aber dennoch eine Absage.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.