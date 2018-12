Nokia Aktie: Branchenvergleich Bewertung – Buy | 20.12.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

An der Heimatbörse Helsinki notiert Nokia per 20.12.2018, 03:08 Uhr bei 5,11 EUR. Nokia zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Branchenvergleich Aktienkurs: Nokia erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 40,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hardware"-Branche sind im Durchschnitt um -2,27 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +42,43 Prozent im Branchenvergleich für Nokia bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,27 Prozent im letzten Jahr. Nokia lag 42,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Ein Beitrag von Jens Becker

