Nokia Aktie: Betrugklage von Aktionären abgewiesen!

Eine Klage gegen Nokia Oyj (NYSE:NOK) mit dem Vorwurf, das Telekommunikationsunternehmen habe Aktionäre betrogen, wurde am Montag in New York abgewiesen, berichtet Reuters.

Dem finnischen Unternehmen wurde vorgeworfen, Probleme im Zusammenhang mit der Integration von Alcatel-Lucent zu verheimlichen sowie seine Bereitschaft, sich als Marktführer im Bereich 5G zu etablieren.

Der US-Bezirksrichter Andrew Carter in Manhattan sagte Berichten zufolge, dass der Kläger in



