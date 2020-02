Nokia Aktie: Besser als nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Telekom hat für die 5G-Technik von Nokia offenbar nicht viel übrig. Das Unternehmen stuft die Finnen als schlechtesten 5G-Anbieter ein und fordert bessere Produkte und Leistungen. Nur bei einer spürbaren Verbesserung käme Nokia als Ausrüster für europäische Netzte infrage, heißt es in internen Dokumenten, die am Dienstag in den Medien auftauchten. Trotz dieses harten Urteils will die Telekom Nokia aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



