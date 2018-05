Nokia-Aktie: Alle Hoffnungen liegen in der 5G Technologie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nachdem Nokia seine Aktivitäten im Mobiltelefon-Geschäft mit dem Verkauf der Handy-Sparte an Microsoft beendet hat, liegt nun alle Hoffnung in der neuen 5G Technologie. Das Unternehmen hat sich vom einstigen Hauptgeschäftsfeld verabschiedet, um Experte für Mobilfunk-Netze zu werden. Auf dem US-Markt soll die 5G-Technologie bereits 2019 nutzbar sein. In anderen Teilen der Welt ist die Technologie aber wohl erst ab 2020 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.