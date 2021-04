Nokia: 5G-Smartphones im Bereich von 89 bis 415 Dollar?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

HMD Global Oy, ein in Espoo-Finnland ansässiges Startup, kündigte am Donnerstag sechs neue Geräte der Marke Nokia an, die zwischen 89 und 415 Dollar kosten.

HMD hält die Lizenz für die Marke Nokia für Telefone und Tablets, die eine eingetragene Marke der Nokia Corporation (NYSE:NOK) ist.

Das finnische Unternehmen kündigte zwei Smartphones der X-Serie an. Das Nokia X20 mit einer 32-Megapixel-Frontkamera und ...



