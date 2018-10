Noibai International Airport wählt Infortrend EonStor GS-Storage-Familie für VM-Backups

Neu-Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSAirportCase/20181030001?re=/de/Home)®Technology, Inc. (TWSE: 2495) gibt den Einsatz seinesUnified-Storage-Systems aus der EonStor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSAirportCase/20181030002?re=/de/products/GS)-Serie am Noibai International Airport (IATA: HAN) bekannt. Es sorgt abjetzt für die unternehmenskritische Datensicherung von Flughafendatenin einer virtualisierten Umgebung.Noibai International Airport in Hanoi ist der größte Flughafen inVietnam bezogen auf die Gesamtkapazität und das wichtigste Drehkreuzder Vorzeigefluggesellschaft des Landes Vietnam Airlines. Angesichtsdes wachsenden Luftverkehrs und der steigenden Passagierzahlen musstedie Flughafenbehörde die bestehende IT-Infrastruktur dringendmodernisieren, um ein zuverlässigeres Flughafeninformationssystembereitstellen zu können. Daher war ein gutes Backup-Systemunerlässlich.Der Flughafen ersetzte für diese Aufgabe sein vorheriges Systemdurch EonStor GS 3012-Storage im Zusammenspiel mit Veeam backup (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSAirportCase/20181030003?re=/de/Event/2018/Veeam). Das System sichert nun VMs auf Image-Ebenemit Hilfe der Snapshots eines Hypervisors, um VM-Daten abzurufen undeine automatische Wiederherstellung zu ermöglichen. DieNAS-Backup-Bereitstellung erforderte nur einen Mann für dieEinrichtung und war einfach zu implementieren. Das Ergebnis ist einäußerst zuverlässiges und effizientes Backup-System, das dasFlughafen-Informationssystem ergänzt.Die EonStor GS 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSAirportCase/20181030004?re=/de/products/families/GS/3000) -Serie isteine Veeam Ready (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSAirportCase/20181030003?re=/de/Event/2018/Veeam)-Unified Storage-Lösung,die mit einem hohen Durchsatz überzeugt und Block- als auchFile-Level-Backups ermöglicht. Die hohe Dichte und deren kompakteAufbaustruktur verringern den benötigten Speicherplatz und denEnergieverbrauch, was auch die Installation und die operativeSteuerung vereinfachen. Die hohe Skalierbarkeit des Systems - überErweiterungsgehäusen lassen sich mehr als 850 Laufwerke ansprechen -reicht für bis zu 10PB Rohkapazität."EonStor GS 3012 bietet ein ausgezeichnetesPreis-Leistungs-Verhältnis, eine große Erweiterungsfähigkeit und kanneinfach verwaltet und gewartet werden," sagte Phan Bang, der demIT-Team von Noibai International Airport angehört."Die EonStor GS-Storage-Familie (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSAirportCase/20181030002?re=/de/products/GS) ist eineausgezeichnete Wahl für den VM-Backup und läuft erwiesener Maßen gutmit der Veeam-Software," sagte der leitende Direktor derProduktplanung bei Infortrend Thomas Kao.Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSAirportCase/20181030002?re=/de/products/GS) für weitere Details zurEonStor GS-Storage-Familie and hier (https://www.infortrend.com/global/solutions/SuccessStories/Content/74) für die Erfolgsgeschichte.Informationen zu InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSAirportCase/20181030001?re=/de/Home)(TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend TechnologyFendy HuangE-mail: fendy.huang@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell