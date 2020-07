Noel Martin gestorben

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Birmingham/Potsdam (ots) - Noel Martin, der am 16. Juni 1996 Opfer eines rassistischen Anschlags im brandenburgischen Mahlow wurde, ist am heutigen Dienstag in seiner Heimatstadt Birmingham gestorben.Das hat die rbb-Fernsehsendung Brandenburg aktuell von seiner Pflegerin erfahren. Noel Martin wurde 60 Jahre alt.Der britische Bauunternehmer war seit dem Anschlag von Rechtsextremisten vom Kopf abwärts querschnittsgelähmt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/4652067OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell