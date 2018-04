Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hamburg (ots) -Noel Gallagher, der mit seinem Bruder Liam die Band Oasisgründete, erzählt gegenüber dem Magazin NEON (Ausgabe 05/2018), wieder Musiker David Bowie ihn schon im Alter von 16 Jahren umgehauenhat. "Die Zeile 'We can be heroes, just for one day' hat michgepackt. Es war, als würde Bowie über mich singen - mich, einenNiemand, der bekifft in der Wohnung hockt, aber davon träumt, jemandGroßes zu sein. Dank Bowie wurde mir klar: Ich kann alles schaffen,was ich will." 1995 traf Noel Gallagher Bowie dann persönlich. Dasser damals total zugedröhnt war, bereue er täglich. "Ich weiß von demTreffen so gut wie nichts mehr. Es gibt nur ein Bild von Bowie undmir. Ich stehe neben ihm, in T-Shirt und schwarzer Jacke, hinter unsein Kühlschrank voller Bier. Ich muss irgendwas Witziges gesagt haben- er lacht total. Leider habe ich David Bowie nie gesagt, wie wichtigder Song 'Heroes' für mich war", so der 50-jährige Musiker in NEON.Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON(Ausgabe 05/2018) zu finden, die ab 16. April im Handel erhältlichist.Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation NEONTelefon: 040 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deInternet: www.neon.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, NEON, übermittelt durch news aktuell