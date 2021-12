Nodalview kündigt Partnerschaft mit Matterport an, um ein modernes Online-Immobilienerlebnis zu ermöglichen

Brüssel (ots/PRNewswire) -Nodalview, die innovative Vertriebs- und Marketingplattform für Immobilienprofis, freut sich, seine Partnerschaft mit Matterport bekannt zu geben, dem führenden Unternehmen für räumliche Daten, das die digitale Transformation der gebauten Welt vorantreibt. Durch die Partnerschaft können Makler die hochmodernen digitalen Zwillinge von Matterport auf der einzigartigen, auf Immobilien spezialisierten Verkaufsplattform von Nodalview nutzen.Nodalview ermöglicht es mehr als 10.000 Immobilienprofis weltweit, Kandidaten online besser anzusprechen, zu engagieren und zu qualifizieren, indem sie hochwertige visuelle Darstellungen von Immobilien wie Fotos, virtuelle Touren und Videos nutzen.Die Nutzung virtueller Rundgänge bei Immobilienangeboten hat seit der globalen Pandemie einen Boom erlebt und wird von den Verbrauchern schnell angenommen. Immersive Erlebnisse haben sich als effektive und bequeme Möglichkeit für Verbraucher erwiesen, potenzielle Objekte für einen Besuch zu qualifizieren, und haben eine Verhaltensänderung ausgelöst, die den Weg für aufregende langfristige Wachstumsperspektiven sowohl für Nodalview als auch für Matterport ebnet.Mit der Integration der digitalen Zwillinge von Matterport in ihre Plattform stärkt Nodalview seine Mission, Immobilienmaklern einen modernen, effizienten und innovativen Verkaufsprozess zu ermöglichen.Durch die neue Partnerschaft können Makler digitale Zwillinge von Matterport mit der immersiven Online-Besichtigungslösung von Nodalview kombinieren. Mit der Technologie von Nodalview können Makler potenzielle Käufer nahtlos zu videofähigen Sitzungen einladen und sie wie bei einer persönlichen Besichtigung durch einen digitalen Zwilling führen - alle Beteiligten können durch den Raum navigieren, um das Besichtigungserlebnis zu optimieren. All dies ist möglich, ohne dass Käufer und Makler physisch zusammen sein müssen, um sich mit Immobilienbesichtigungen zu befassen, wodurch der traditionelle Verkaufsprozess neu erfunden wird.Die vollständige Pressemitteilung und Zitate von Nodalview & Matterport ist hier abrufbar (https://public.nodalview.com/hubfs/Nodalview-Matterport-Press-Release.pdf):Über NodalviewNodalview ist eine leistungsstarke Vertriebs- und Marketingplattform für die Immobilienbranche. Durch den Einsatz hochwertiger visueller Elemente und anschaulicher Inhalte können Immobilienmakler erfolgreiche Verkaufsstrategien entwickeln, um potenzielle Kunden besser anzusprechen, zu binden und zu qualifizieren und gleichzeitig ein modernes, auf den Menschen ausgerichtetes Online-Kauferlebnis zu bieten. Mit Nodalview können Immobilienmakler ihre Online-Präsenz ausbauen, mit Hilfe konkreter Daten schneller Geschäfte abschließen und die richtigen Käufer mit der richtigen Wohnung zusammenbringen.Nodalview unterstützt mehr als 10.000 Immobilienmakler in 30 verschiedenen Ländern mit einem internationalen Fußabdruck, der mehr als 80 Mitarbeiter aus 10 verschiedenen Nationalitäten zählt. Nodalview wird von erstklassigen Investoren aus Gent, London und Madrid unterstützt.Über MatterportMatterport, Inc. (Nasdaq: MTTR) ist führend bei der digitalen Transformation der gebauten Welt. Unsere bahnbrechende Plattform für räumliche Daten verwandelt Gebäude in Daten, um Räume wertvoller und besser zugänglich zu machen. Millionen von Gebäuden in mehr als 150 Ländern wurden in immersive digitale Zwillinge von Matterport verwandelt, um jeden Teil des Lebenszyklus von Gebäuden zu verbessern, von der Planung, dem Bau und dem Betrieb bis hin zur Dokumentation, Bewertung und Vermarktung. Erfahren Sie mehr unter matterport.de (http://matterport.com/) und stöbern Sie in der Galerie der digitalen Zwillinge.©2021 Matterport, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Matterport ist eine eingetragene Marke und das Matterport-Logo ist eine Marke von Matterport, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706979/Nodalview.jpgPressekontakt:Francuaza Bimi,+32 484 420 791,francuaza@nodalview.comOriginal-Content von: Nodalview, übermittelt durch news aktuell