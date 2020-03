Noch schneller zum Wunschauto: Neuer SKODA Konfigurator bietet clevere Funktionen in frischem Design (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - Neuer SKODA Konfigurator überzeugt mit verbesserter User-Experience- Zahlreiche Filterfunktionen, moderne Visualisierung, klar hervorgehobene Ausstattungs-Highlights und realitätsnahe Live-Demonstration bieten echten Mehrwert- Vollbild-Visualisierungen vermitteln äußerst realistischen Eindruck des InterieursSKODA macht den Weg zum persönlichen Traumauto jetzt noch bequemer, leichter und unterhaltsamer. Ab sofort ist der neue Fahrzeug-Konfigurator auf der Unternehmens-Website http://www.skoda-auto.de online. Er überzeugt mit frischem Design, vielen neuen Funktionen sowie verbesserter User-Experience und transportiert die typische Simply Clever-Idee der Marke in die digitale Welt.Der neue SKODA Konfigurator bietet Kunden der Marke und solchen, die es noch werden wollen, echten Mehrwert. Zahlreiche Filterfunktionen unterstützen bei der Modellauswahl und die Ausstattungs-Highlights der einzelnen Varianten sind nun noch prominenter hervorgehoben. Die moderne Visualisierung der SKODA Modellpalette sowie der Leistungs- und Verbrauchsdaten sorgt ebenso für gesteigertes Surf-Vergnügen wie die realitätsnahe Wiedergabe aller verfügbaren Karosserielackierungen. Auch das je nach Modell erhältliche Räderangebot rückt der neue SKODA Konfigurator ins rechte Licht. Dabei genügt ein Mausklick für den ,virtuellen Radwechsel' - so können Kunden schnell und einfach ausprobieren, welches Felgendesign ihren persönlichen Geschmack trifft. Bei der Konfiguration des Innenraums vermitteln Vollbild-Visualisierungen einen äußerst realistischen Eindruck des Interieurs. Besonders praktisch: Der neue SKODA Konfigurator steht in zwei unterschiedlich gestalteten Ansichten zur Verfügung und ermöglicht den Vergleich von bis zu drei Modellvarianten.Die Sonderausstattungen sind im neuen SKODA Konfigurator in übersichtliche Kategorien untergliedert wie z.B. ,Sicherheit und Fahrerlebnis', ,Komfort und Multimedia' oder ,Ausstattungspakete'. Ein weiteres Highlight: Bei einzelnen Sonderausstattungen visualisieren integrierte Videos die Funktionen. Am Ende erhält der Kunde eine übersichtliche Zusammenfassung seiner Wunschkonfiguration als PDF-Datei. Anschließend kann mithilfe der persönlichen Konfigurations-ID die Finalisierung des Traumautos beim SKODA Händler erfolgen. Der neue Konfigurator ist auf der Unternehmens-Website http://www.skoda-auto.de unter dem Menüpunkt ,Konfigurator' oder alternativ über den Direktlink https://cc.skoda-auto.com/deu/de-DE/ erreichbar.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp. (http://www.skoda-auto.de/wltp)Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ( http://www.dat.de ), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA COMBI FIRST EDITION 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse APressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4546657OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell