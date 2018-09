Noch schneller, noch effizienter - Immowelt-Software bringt innovative Lösungen für Daten-Gewinnung und Exposé-Erstellung

Nürnberg (ots) - Online-Contact-Manager: Newsletter-Assistent undautomatische Datenpflege vereinfachen Arbeit der estate-Nutzer /Künstliche Intelligenz: Headline-Creator spart Zeit bei derAnzeigenschaltung / Mit der neuen Live-Statistik dieUnternehmensperformance immer im BlickMit dem kommenden Update der estate-Softwarelösungen zeigt dieImmowelt Group die Zukunft der Immobilienvermittlung. Dank der neuenProdukte sparen Immobilienprofis wertvolle Arbeitszeit bei derErstellung von Exposés sowie der Pflege von Kundendaten. Zum Beispielmit dem Online-Contact-Manager: Wenn Interessenten bei Anfragen nichtalle relevanten Daten angeben, schicken estate-Kunden ihnen einenpersonalisierten Link zum Online-Contact-Manager. Auf der responsivenWebsite ergänzen oder bearbeiten die Interessenten unter anderempersönliche Kontaktdaten - inklusive Dateneinwilligung. Von überallaus kommuniziert der Makler nun mit seinen Immobilieninteressenten,was seine Arbeit und die Kommunikation enorm erleichtert. Die imOnline-Contact-Manager eingegebenen Informationen, wie Anschrift oderTelefonnummer, werden automatisch in die Immowelt-Softwareimportiert. Das manuelle Eingeben der Daten kann sich der Makler inZukunft sparen. Der Online-Contact-Manager ist nicht nur effizienterfür den Makler, sondern zugleich eine transparente Übersicht fürInteressenten. Alle Informationen sind an einer zentralen Stellegesammelt und auf einen Blick sichtbar.Noch mehr Unterstützung für professionelle ImmobilienvermittlungBereits seit Sommer 2018 hilft der Newsletter-Assistent bei derVerwaltung von Abonnenten. Nutzer von estateOffice, estatePro undestateSmart können im Online-Contact-Manager eine Unterseiteimplementieren, auf der deren Kunden in datenschutzrechtskonformerWeise Newsletter per Klick bestellen oder abbestellen können. DieDaten werden automatisch in der Software gespeichert. Mit denkommenden Updates wird der Online-Contact-Manager um zusätzlicheFunktionen erweitert - um Makler bei der professionellenImmobilienvermittlung noch besser zu unterstützen.Künstliche Intelligenz bei der AnzeigenschaltungDie Software-Lösung für das mobile Arbeiten ist estateSmart. Mitder Cloud-Software erledigen Makler ihre alltäglichen Aufgabenschnell, einfach und von jedem Endgerät aus. Durch künstlicheIntelligenz wird der Prozess der Objekterfassung mit dem neuestenUpdate noch stärker beschleunigt. Aufgrund von vorhandenenAusstattungsmerkmalen eines Objekts werden Vorschläge fürÜberschriften erzeugt, aus denen der Makler auswählen kann. Dabeischlägt der Headline-Creator die wahrscheinlich erfolgreichsteÜberschrift vor, nachdem er die Überschriften ähnlicher Objekteanalysiert hat. Für den Makler bedeutet das: erfolgversprechendeExposés in kurzer Zeit.Live-Statistik: Detaillierte UnternehmensauswertungenDie Unternehmensperformance immer im Blick: Mit der Live-Statistikhaben Kunden von estateOffice und estatePro die wichtigstenEntwicklungen des Unternehmens ständig vor Augen. Entscheider ingrößeren Immobilienfirmen sehen mithilfe des Features, in welcheRichtung sich das Unternehmen entwickelt. In anschaulichen Chartskönnen sie sich über die Performance informieren. Je nach Wunschwerden beispielsweise Umsatzzahlen, Objektstatistiken und Aktivitätenpro Mitarbeiter, Objekt oder Monat angezeigt. Dadurch kannOptimierungsbedarf frühzeitig erkannt, die Produktivität erhöht undder Umsatz gesteigert werden. Somit ist die Live-Statistik einwichtiges Tool zur Analyse und Prognose der Unternehmensperformance.Neuerungen auf der Expo RealVom 8. bis 10. Oktober können Besucher sich auf der Expo Real amStand C1.112 über die neuesten Entwicklungen und Updates desSoftware-Portfolios der Immowelt AG informieren.Weitere Informationen zum Stand der Immowelt Group auf der ExpoReal finden Sie auf http://aktion.immowelt.ag/exporeal2018. Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für dieImmobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind diedrei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchtenImmobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweizgehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wieumzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. ZweitesHauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für dieImmobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernenImmobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten derBranche zählen. An den acht Standorten arbeiten 550 Mitarbeiter. Ander Immowelt Group ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.