Noch offene Fragen in Bundesregierung zu Diesel-Paket

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen innerhalb der Bundesregierung um neue Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten gibt es noch offene Fragen.



Man sei aber auf einem "guten Weg", hieß es am Freitag nach einem Spitzentreffen von Fachministern mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus Regierungskreisen. Es seien Arbeitsaufträge erteilt worden, um Detailfragen zu klären, bis zum Treffen des Koalitionsausschusses am Montag. Dann soll eine Entscheidung getroffen werden.

An dem Treffen im Kanzleramt nahmen neben Merkel Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) teil.

Im Kern geht es um ein mögliches Programm zum Rückkauf älterer Diesel durch die Hersteller, höhere Prämien für Autobesitzer, die alte Diesel abgeben und neue Wagen kaufen, sowie Umbauten an Motoren. Ziel ist es, Diesel-Fahrverbote in Großstädten zu verhindern./sam/hoe/DP/she