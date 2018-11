Noch nie so viele Frauen im US-Repräsentantenhaus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den Kongresswahlen in den USA werden im Repräsentantenhaus Prognosen zufolge so viele Frauen sitzen wie noch nie.



Nach der Berechnung des Senders CNN vom Mittwoch ziehen 96 Frauen in die Kammer des US-Parlaments ein. 65 Amtsinhaberinnen konnten ihre Sitze verteidigen, 31 Kandidatinnen wurden neu gewählt. Der bisherige Frauen-Rekord im Repräsentantenhaus lag laut Forschungsdienst des US-Kongresses bei 85 in den Jahren 2015 bis 2017.

Die klare Mehrheit der siegreichen Frauen trat laut CNN für die Demokraten an, darunter auch die ersten muslimischen Frauen, die jemals ins Repräsentantenhaus einzogen. Das gleiche gilt für die ersten zwei Frauen mit indigener Abstammung. Ihre Vorfahren waren amerikanische Ureinwohner.

Bei der Zwischenwahl haben die Republikaner von US-Präsident Donald Trump ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Den Senat dominieren sie zwar weiter, das Regieren wird für Trump aber schwieriger./tam/DP/tos