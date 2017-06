Noch nicht smart genug: Energienetze bekommen Intelligenzschub

Hamburg (ots) - Die Energiebranche sieht erheblichen Nachholbedarfbeim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), zum Beispiel fürVerbrauchs- und Netzauslastungsprognosen. Erst zehn Prozent derEnergieversorger setzen so genannte Predictive-Analytics-Systeme ein.Jedes zweite Unternehmen der Branche will das schnell ändern undsieht großes Potenzial in den KI-Entwicklungen. 60 Prozent wollenzudem ihren Bestand an intelligenten Sensoren deutlich ausbauen, umKosten bei Wartung der Anlagen zu sparen. Das sind Ergebnisse derPotenzialanalyse "Künstliche Intelligenz" von Sopra SteriaConsulting.Die Energieversorger reagieren mit ihren geplanten Maßnahmen aufdie zunehmende Dezentralisierung der Stromnetze. Energieverbrauchersind zunehmend auch Produzenten, so genannte Prosumer. Damit wird esschwieriger, abzuschätzen, wann diese Strom aus dem Netz beziehen.Verteilnetzbetreiber müssen jedoch zu jeder Zeit sicherstellen, dasssie ihre Kunden bei Bedarf zu hundert Prozent mit Energie versorgenkönnen. Das erfordert entsprechende Investitionen in Smart Grids."Über die Netzentgelte lassen sich diese Investitionen künftig nurnoch bedingt refinanzieren. Alternative Lösungen sind gefragt", sagtSascha Krauskopf, Experte für Energieversorger von Sopra SteriaConsulting.Mit zusätzlichen Investitionen in künstliche Intelligenz wollendie Energieversorger die Kosten für den Smart-Grid-Ausbau und denBetrieb überschaubar halten. "Automatisierte und selbstlernendeSysteme werden mit der Zeit immer besser darin, Vorhersagen zutreffen, wie viel Strom ein Haushalt oder ein Unternehmen in jedemMoment verbraucht und produziert. Die Kosten für das Netzmanagementund den Energiehandel lassen sich mitPredictive-Intelligence-Lösungen um rund 20 Prozent senken", soKrauskopf.Predictive Maintenance wichtiger EinsparfaktorEin weiteres Einsatzgebiet von KI-Technologien ist PredictiveMaintenance. Intelligente Ortsnetzstationen liefern beispielsweiseeine Vielzahl an Daten wie Transformator-Temperaturen, Lastgänge,Energieflüsse und Schaltzustände. Diese Informationen ermöglichen dievorausschauende Instandhaltung der Anlagen. Jährliche Kontrollgängefallen weg. 60 Prozent der Energieversorger sehen in der Bewertungvon strukturierten und unstrukturierten Informationen für eineeffizientere Wartung den zentralen Nutzen künstlicher Intelligenz, sodie Studie. Der Ausbau von Sensorik wird deshalb in der Branche alseines der wichtigsten KI-Einsatzfelder der Zukunft angesehen.Know-how-Aufbau kein HindernisBeim Aufbau des nötigen Know-hows auf dem Gebiet künstlicherIntelligenz sehen sich die Entscheider der Energieversorger gutaufgestellt. Jeder zweite Top-Manager bewertet die KI-Kompetenzen imeigenen Unternehmen als sehr gut, bei den Fachkräften sind es 30Prozent. "Durch den Ausbau erneuerbarer Energien beschäftigt sich derEnergiesektor seit Jahren mit intelligenten Technologien für dieEntwicklung von Smart-Home- und Smart-Grid-Lösungen. Der nächsteKnow-how-Schritt hin zu kognitiven Systemen, die mitdenken, istdeshalb geringer als beispielsweise bei Finanzdienstleistern", sagtSascha Krauskopf.Die größte Herausforderung sehen die Vertreter der Branche deshalbnicht im fehlenden KI-Know-how der Mitarbeiter, sondern in der nichtimmer ausgereiften Technik sowie in der Entwicklung von Ideen,künstliche Intelligenz auch für weitere Zwecke über dasNetzmanagement hinaus einzusetzen. Für 70 Prozent der befragtenEntscheider stehen die Automatisierungsmöglichkeiten im Fokus,beispielsweise der Abbau von Routinearbeiten durch Robotic ProcessAutomation. Jedes zweite Energieunternehmen will zudem künftig denEinsatz digitaler Assistenten im Kundenservice ausbauen und bereitseingesetzte Chatbots durch künstliche Intelligenz ergänzen.Über die Studie:Für die Potenzialanalyse "Künstliche Intelligenz" wurden imAuftrag von Sopra Steria Consulting im Februar 2017 mehr als 200(n=203) Geschäftsführer, Vorstände, und Führungskräfte im BusinessDevelopment und aus Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiternbefragt. Die Teilnehmer kommen aus Unternehmen der Branchen Banken,Versicherungen, sonstige Finanzdienstleister, Energieversorger,Automotive und sonstiges verarbeitendes Gewerbe, Telekommunikationund Medien sowie Öffentliche Verwaltung. 