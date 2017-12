Noch mehr gute Gründe für eine Karriere bei BFFT

Gaimersheim (ots) - Um unseren Kunden höchste Qualität bieten zukönnen, ist es für BFFT wichtig, sich mit den talentiertestenNachwuchstalenten zu verstärken und diese an das Unternehmen zubinden. Hierfür stellt sich der Elektronikspezialist im Bereich derFirmen-Benefits nun noch breiter auf und integriert die wegweisendeeLearning-Plattform Udacity sowie ein Master-Programm an der THIngolstadt in sein Portfolio.Udacity ist eine hochspezialisierte Online-Akademie mit demSchwerpunkt auf Informatik- und Softwarethemen. BFFT-Mitarbeiterkönnen sich mit Hilfe der Udacity-Nanodegrees weiter spezialisierenund ihre Fähigkeiten perfekt an ihr Jobprofil anpassen. BFFTunterstützt diese Eigeninitiative zunächst in einem Pilotprojekt, indem sich zwei Mitarbeiter zum Virtual-Reality-Entwickler bzw. zumDatenanalysten weiterbilden. Das Programm findet neben dereigentlichen Arbeit statt, dauert sechs Monate und wird von BFFTfinanziell vollumfänglich unterstützt.Mit der TH Ingolstadt geht BFFT noch einen Schritt weiter undbietet seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, kostenfrei amMasterstudiengang "Mobilitäts- und Innovationsmanagement"teilzunehmen. Für das Master-Programm mussten interessierte BFFTlereinen internen Auswahlprozess durchlaufen. Am Ende derfünfsemestrigen Regelstudienzeit wartet ein Titel als "Master ofBusiness Administration" auf die Studierenden. Aus dem Hause BFFTnehmen sieben Kollegen aus den unterschiedlichsten Abteilungen amMIM-Programm teil. Um das Studium parallel zur Arbeit absolvieren zukönnen, wechseln sich Selbstlern- und Präsenzphasen an der Hochschuleab.Auch darüber hinaus bietet BFFT seinen Mitarbeiternüberdurchschnittlich viele Privilegien. Neben einem flexiblenArbeitszeitmodell können sich BFFTler jedes Jahr auf tolle Großeventswie Sommerfest oder Weihnachtsfeier freuen. Zudem können Mitarbeiterregelmäßig Plätze auf dem BFFT-Fansofa gewinnen. VielfältigeKarrieremöglichkeiten sowie eine betriebliche Altersvorsorge rundendas Benefits-Paket ab. Dieses Engagement hat uns in den letztenJahren zahlreiche Auszeichnungen von renommierten Publikationen wieFocus, Great Place to Work oder Kununu eingebracht.Pressekontakt:BFFTGesellschaft für Fahrzeugtechnik mbHAlexander BerntMarketing-KommunikationDr.-Ludwig-Kraus-Straße 285080 GaimersheimTelefon: +49 (8458) 3238 - 1513E-Mail: presse[at]bfft.deOriginal-Content von: BFFT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH, übermittelt durch news aktuell