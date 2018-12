Unterföhring (ots) - Noch mehr eSports auf ProSieben MAXX! In derneuen VBL Club Championship, die von der Deutschen Fußball Liga (DFL)erstmals im Rahmen der "TAG Heuer Virtual Bundesliga" (VBL)ausgetragen wird, haben ab sofort auch die deutschen Proficlubs derersten und zweiten Bundesliga die Chance, sich in einer virtuellenBundesliga zu messen und den Deutschen Club-Meister in EA Sports FIFA19 zu ermitteln. ProSieben MAXX zeigt ab 17. Januar 2019 immerdonnerstags um 20:15 Uhr das Topspiel der Woche live und exklusiv imFree-TV.ProSieben MAXX-Senderchef Daniel Rosemann: "eSports begeistertunsere junge, männliche Zielgruppe. Jetzt starten wir mit einemordentlichen Kick ins neue Jahr: Mit der neuen 'virtuellenBundesliga' bauen wir unser eSports-Angebot weiter aus und zeigenneun Wochen lang ein Top-Spiel der VBL Club Championship live zurbesten Sendezeit."Alle 22 teilnehmenden Clubs spielen im Rahmen der neuen VBL ClubChampionship mit einer Mannschaftsgröße von jeweils zwei bis vierSpielern gegeneinander. Mit dabei sind u.a. eSports-Teams von FCSchalke 04, VfL Wolfsburg oder 1.FC Köln. Moderiert wird "raneSports: FIFA 19 - TAG Heuer Virtual Bundesliga" von Max Zielke. Daswöchentliche Spiel ist ebenfalls im Livestream aufwww.prosiebenmaxx.de und www.ran.de verfügbar, weitere Highlightssind ebenfalls auf www.esports.com zu sehen.7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, hat sichdas Rechtepaket im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit der DFLDeutsche Fußball Liga für ProSieben MAXX gesichert.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSprecher ProSieben MAXXMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell