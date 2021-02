Noch mehr Tonic-Vielfalt: Schweppes launcht neues Herbal Tonic Water

Kreuztal (ots) - Gekommen, um zu bleiben: Längst ist Tonic kein Hype mehr, sondern ein dauerhafter Trend. Hierbei nimmt Schweppes sowohl in der Gastronomie, den Trend- und Szene-Bars als auch in der privaten 'Home-Mixing-Zone' seit Jahren eine Vorreiter-Rolle ein. Die hohe Qualität, langjährige Expertise und ein unverwechselbarer Geschmack sind dafür nur drei gute Gründe. Ein weiterer: die Sortenvielfalt - und die beweist Schweppes mit einem Neuzugang. Mit dem neuen Herbal Tonic Water führt Schweppes jetzt insgesamt drei Tonic-Sorten im Portfolio und baut die hauseigene Tonic-Kompetenz weiter aus.Schmeckt nach Mee(h)rOb als purer Genuss oder als Filler: Die Tonic Water von Schweppes sind in der Gastronomie geschätzte Klassiker und erfreuen sich - ob in der Lieblings-Bar oder zu Hause - bei Verwender*innen großer Beliebtheit. Zusammen mit Bartendern entwickelt, überzeugt das neue Schweppes Herbal Tonic Water durch einen Hauch spritziger Zitrone und feine Kräuternoten, darunter Rosmarin, Thymian, Oregano und Majoran. Als Filler bildet das neueste Tonic Water aus dem Hause Schweppes mit dem klassischen Schweppes Indian Tonic Water und dem Schweppes Dry Tonic Water ein Trio, das mit jedem Gin perfekt harmoniert. Neben der Kombination mit Gin setzt das Herbal Tonic Water auch unkompliziert frisch-sommerliche Akzente und ist somit ein echter Alleskönner im Aperitif-Geschäft. Im Mix mit Wodka bildet Schweppes Herbal Tonic Water ebenfalls ein 'perfect match'.Ab März - und damit passend zum Start in den Frühling - dürfen sich Verwender*innen auf ein erfrischend zitroniges Geschmackserlebnis mit einer feinen Kräuternote freuen. Schweppes Herbal Tonic Water schmeckt nach Mee(h)r und holt das Gefühl des letzten Urlaubs zurück - Vorfreude auf den nächsten inklusive. Erhältlich ist Schweppes Herbal Tonic Water zum Launch im praktischen 1,25l PET-Gebinde vorerst im Handel. Die Einführung von Schweppes Herbal Tonic Water im ikonischen Glasgebinde für die Gastronomie ist zusätzlich geplant.Bestens begleitet: aufmerksamkeitsstarke DigitalkampagneDie Einführung von Schweppes Herbal Tonic Water wird vor allem durch markengerechten, digitalen Content auf den Social Media Kanälen unterstützt. Zusätzlich geht ab dem 3. Quartal eine Bewegtbildkampagne zum Neuzugang in der Schweppes Classic Range digital "on air". Die inhaltliche Ausrichtung der Digitalkampagne greift dabei unter anderem Themen wie Mixing Inspiration auf und trifft damit auch kommunikativ den Geschmack der jungen Zielgruppe.Pressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@schweppes.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Original-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuell